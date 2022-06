Śmiertelny wypadek na pl. Szyrockiego. Karetka wjechała w przystanek [AKTUALIZACJA, WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Na skrzyżowaniu ul. Mieszka I i Powstańców Wielkopolskich doszło do wypadku. Zderzył się tam osobowy Mercedes z karetką. Jedna osoba zginęła na miejscu.

Po zderzeniu karetka pogotowia wjechała w przystanek tramwajowy na placu Szyrockiego i śmiertelnie potrąciła stojącą tam osobę. Cztery osoby zostały przewiezione do szpitala.



Samochód pogotowia zjechał z drogi i wjechał w przystanek tramwajowy - mówi sierżant sztabowy Paweł Pankau ze szczecińskiej policji.



- Około godziny 10.50 przy placu Szyrockiego doszło do zdarzenia drogowego z udziałem karetki i pojazdu osobowego. Według wstępnych informacji, w wyniku tego zdarzenia ucierpiała jedna osoba. W tej chwili policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia i prowadzą czynności zmierzające do ustalenia jego przebiegu - mówi Pankau.



Otrzymaliśmy potwierdzenie, że w wypadku zginęła jedna osoba - to prawdopodobnie kobieta, która stała na przystanku.



Poszkodowani zostali również członkowie załogi karetki, którzy jechali do wezwania - mówi Paulia Heigel, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.



- Jeden z naszych ratowników medycznych doznał urazu głowy, drugi urazu biodra, natomiast studentka urazu kończyny dolnej. Mężczyzna z pojazdu osobowego trafił do szpitalu z urazem głowy - mówi Heigel.



Prawdopodobnie kierowca szybko jadącego Mercedesa nie przepuścił jadącej na sygnale karetki. Ta z impetem uderzyła w przystanek, na którym czekali ludzie - mówi jedna z kobiet, która w ostatniej chwili odskoczyła.



- Byłabym druga ofiarą. Czekałam na jedenastkę i właściwie w ostatniej chwili coś mnie tknęło. Słyszałam tylko huk. Odwróciłam się, zrobiłam dosłownie krok i widziałam karetkę, która na mnie jedzie. On już nie panował nad kierownicą. Nie wiem, jaka siła we mnie zapanowała, że w ostatniej chwili odskoczyłam. Ja bym była na tej barierce przyciśnięta. Jeszcze cały czas się trzęsę. To był cud - mówi kobieta.



Mundurowi ustalają dokładne przyczyny zdarzenia - mówi starszy kapitan Tomasz Kubiak, rzecznik zachodniopomorskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej.



- W tej chwili na miejscu trwają prace zabezpieczające. Co było bezpośrednią przyczyną tego zdarzenia, będzie wyjaśniała policja. Będzie kilka godzin przerwy w ruchu tramwajowym dla linii 1 i 11. Ruch samochodowy w stronę Pomorzan i ul. Mieszka I odbywa się płynnie - mówi Kubiak.



Służby apelują o tymczasowe unikanie tego miejsca.