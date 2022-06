Festiwale, wydarzenia kulturalne i sportowe, to plan świnoujskiego samorządu na atrakcyjny wypoczynek latem. Już znamy plan wydarzeń na nadchodzące wakacje.

Wiele z nich, to imprezy już sprawdzone, cykliczne, do których mieszkańcy i turyści są przyzwyczajeni - mówi Paweł Sujka, zastępca prezydenta Świnoujścia.- Pracujemy pełną parą. Wiele imprez będzie na terenie naszego miasta, na które chcemy zaprosić naszych turystów. Będzie i Sail Świnoujście, i Wiatrak im. Jurka Porębskiego, Festiwal Markowy, 20. Regaty Unity Line będą właśnie w Świnoujściu w połowie sierpnia. Blisko 100 jachtów przypłynie do Świnoujścia, żeby w tych regatach wziąć udział. Jest wiele tych imprez - zachęca Sujka.Pierwszym wakacyjnym wydarzeniem będą Dni Morza, które rozpoczną się w przyszły weekend.