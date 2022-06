W weekend rusza Festiwal Wczesnośredniowieczny Budzistowie

Materiały organizatorów Materiały organizatorów

Jak żyło się na Pomorzu w Średniowieczu? Już w ten weekend będzie można się o tym przekonać. Wystarczy odwiedzić podkołobrzeskie Budzistowo, gdzie w sobotę rozpocznie się Festiwal Wczesnośredniowieczny.

Wioska wzorowana na tej z czasów pierwszych Piastów powstanie przy ulicy Kasztanowej w Budzistowie, czyli w miejscu, w którym mieściło się podgrodzie Kołobrzegu w X i XI wieku.



Współorganizator imprezy Łukasz Gładysiak mówi, że jej atutem jest właśnie autentyczność wynikająca z miejsca, w którym spotkają się miłośnicy historii.



- To jest wyjątkowa impreza. Nie tylko dlatego, że opowiada o wyjątkowym miejscu i historii, bo o jednym z jednym najważniejszych ośrodków, jakie funkcjonowały na terenie Polski wczesnopiastowskiej, czyli o Kołobrzegu. Mamy też przyjemność zrealizować to wydarzenie w autentycznym miejscu - mówi Gładysiak.



Na miejscu stanie około 30 namiotów, w których pojawi się ponad stu rekonstruktorów historycznych. Odwiedzając obozowisko zobaczymy pokazy dawnych rzemiosł czy walki wojów. Festiwal potrwa do niedzieli.



Sobota, 18.06.2022 r.:

Godz. 10.00 – Otwarcie obozowiska historycznego dla zwiedzających.

Godz. 12.00 – Oficjalne otwarcie wydarzenia z udziałem zaproszonych gości.

Godz. 13.30 – Pokaz grupowej walki wojów – bitwa.

Godz. 15.00 – Spotkanie z pisarką Elżbietą Cherezińską (namiot edukacyjny).

Godz. 16.00 – Pokaz sokolniczy.

Godz. 12.00-18.00 – Aktywności w ramach obozowiska historycznego



Niedziela, 19.06.2022 r.:

Godz. 10.00 – Otwarcie obozowiska historycznego dla zwiedzających

Godz. 13.30 – Pokaz walk grupowej walki wojów – bitwa.

Godz. 10.00-15.00 – Aktywności w ramach obozowiska historycznego

Godz. 15.00 – Oficjalne zakończenie Festiwalu.