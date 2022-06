Dewastacja drzwi katedry. "Pięknie się nagrał na kamerach"

To tylko kwestia czasu, kiedy sprawca tej dewastacji zostanie zatrzymany - mówi Dorian Sierek, dyrektor techniczny Bazyliki Archikatedralnej w Szczecinie.

Dziś w nocy młody mężczyzna namalował gwiazdę, na wykonanych z brązu drzwiach milenijnych katedry.



- Młody chłopak, oczywiście pięknie nagrał się na kamerach. Podbiegł od strony kładki, od Wyszyńskiego, zrobił graffiti i uciekł. Przy czym nagrania monitoringu ładnie go zabezpieczyły, więc to tylko kwestia czasu - powiedział Sierek.



Dorian Sierek mówi, że do dewastacji w ostatnim okresie dochodzi często. Ale dotychczas wszyscy sprawcy zostali ujęci przez Policję. - Do tej pory wszystkie zdarzenia wokół Bazyliki Archikatedralnej, czy to ze Strajkami Kobiet, czy malowidła na murach zabytkowej Bazyliki Archikatedralnej, wszystkie osoby za każdym razem zostały schwytane i poniosły odpowiedzialność karną, gdyż pamiętajmy, że Bazylika Archikatedralna to jeden z cenniejszych zabytków - podkreślił Sierek.



W Archikatedrze jest zainstalowanych ponad 60 kamer.