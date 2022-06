Ruszają "Dni Stargardu", a wraz z nimi utrudnienia

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

W związku z organizacją "Dni Stargardu" czasowo zamknięta dla ruchu kierowców zostanie dziś i jutro ulica Szczecińska.

Chodzi o odcinek od placu Zgody do ronda Saperów Stargardzkich. Utrudnienia dla kierowców obowiązywać będą w godzinach od 9.00 do 17.00.



Dodatkowo tylko w sobotę wyłączony z ruchu zostanie fragment ulicy Szczecińskiej - od ulicy 9. Zaodrzańskiego Pułku Piechoty do ronda im. Sławomira Pajora. Utrudnienia w tej części Stargardu obowiązywać będą od godziny 17.00 do godziny 2.00 w nocy.