Rowerowe propozycje w Świnoujściu. Gdzie warto się wybrać?

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Rezerwat paproci, dookoła wyspy Karsibór, czy przejażdżka niemiecką stroną wyspy Uznam - to propozycje tras rowerowych po Świnoujściu i okolicach na czerwcowy weekend.

Czerwcowa pogoda - lekkie zacienienie i umiarkowane ciepło - dla nadmorskich rowerzystów jest doskonała. Gdzie wybrać się na przejażdżkę rowerem podpowiada Wiesław Król, honorowy przodownik turystyki kolarskiej. - Przepiękna trasa, fajna jest do Kamminke, które przed wojną było dzielnicą Świnoujścia, tam do tego portu, następne można dotrzeć do punktu widokowego, skąd jest piękny widok na cały zalew i Świnoujście. To jest taka prosta wycieczka od 7 do 8 km.



Dodaje, że poza dobrą trasą, warto zadbać o coś jeszcze. - Jeżeli ktoś - od przypadku do przypadku - wsiądzie na rower, to nie polecam długiej trasy, bo trzeba cztery litery oklepać o siodełko.



W całym mieście jest ponad 40 km dróg dla rowerów i 100 km rowerowych szlaków.