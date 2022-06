Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

"Poznaj swojego Sąsiada" to festyn organizowany przez Radę Osiedla na Pogodnie.

W programie oprócz, jak sama nazwa wskazuje, zbliżenia się ze swoimi sąsiadami, pokaz udzielania pierwszej pomocy, konkursy i zabawy dla najmłodszych.



- Podoba się, dzieci już wcinają popcorn. Buźki mają pomalowane, byli na piłce, na skakaniu. Dla dzieci to super atrakcja. Przygotowujemy się do konkursu zjedzenia ptysia bez użycia rąk. To dobry sposób na poznanie sąsiada, bo to coś słodkiego, a przez żołądek do serca. Syn spotkał kolegę z przedszkola. Jest fajnie, jak się żyje razem z ludźmi - mówili uczestnicy sąsiedzkiego festynu.



Festyn w Parku im. T. Kutrzeby przy ul. Taczaka w Szczecinie trwa do godz 16.