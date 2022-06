Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Ruszyła strefa płatnego parkowania w Dziwnowie. Za pozostawienie samochodu w kurorcie trzeba zapłacić. Dotyczy to także miejskich parkingów.

Za postój zapłacimy siedem dni w tygodniu, od 8 do 20. Z kolei w strefie opłaty obowiązują od poniedziałku do piątku, od 8 do 20. Tak będzie do 15 września.



Mieszkańcy gminy oraz osoby, które prowadzą tam działalność gospodarczą mogą wykupić kartę parkingową za 50 złotych, a osoby które w Dziwnowie pracują za 100 zł.