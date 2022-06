Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Budowa trwa od czterech lat, teraz miasto szuka kolejnego wykonawcy. Inwestycja ma być gotowa pod koniec przyszłego roku.

Chodzi o szkołę podstawową przy ulicy Kredowej w Szczecinie. Zgodnie z planem, miała zacząć pracę we wrześniu ubiegłego roku.



Miasto zrezygnowało z poprzedniego wykonawcy, ponieważ nie wywiązywał się z umowy, przez co budowa się przeciągała. Później konieczne było zaktualizowanie projektu budynku.



Nowy wykonawca będzie musiał dokończyć budowę trzypiętrowej szkoły. Znajdzie się tam między innymi hala sportowa z widownią i boiska sportowe.



Firmy oferty składać mogą do 12 lipca, wykonawca będzie miał półtora roku na dokończenie prac.