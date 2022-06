Przejazd przez miasto i podpisy pod petycją do prezydenta Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia: Robert Stachnik. Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Rowerowy przejazd przez miasto, czyli "Klimatyczna Masa Krytyczna" wróciła do naszego miasta.

Celem uczestników jest zwrócenie uwagi na rozwój infrastruktury rowerowej w Szczecinie i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z transportu.



W trakcie wydarzenia zbierane są podpisy pod petycją do Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie budowy drogi dla rowerów wzdłuż al. Wojska Polskiego.



Rowerzyści wystartowali spod Urzędu Miasta o godzinie 16. - Chciałbym, żeby jak najwięcej ścieżek rowerowych pojawiło się w Szczecinie. Inicjatywy klimatyczne, proklimatyczne są nam bardzo bliskie. Ja jeżdżę trochę po Niemczech i jak porównuje to ze Szczecinem, to mało jest ścieżek i są bardzo kiepskiej jakości. Mój brat jeździ po mieście i mówi, że nie jest dobrze. Fajnie, że są nowe ścieżki, połączenia, ale te ścieżki są takie trochę, że są i potem się urywają. Powinniśmy wychodzić z centrum miast z samochodami na obrzeża, a rower jest o wiele zdrowszy. Chcemy oddychać świeżym powietrzem, dlatego jeździmy na rowerach - mówili uczestnicy "Klimatycznej Masy Krytycznej".



Po przejeździe planowany jest festyn o godzinie 18 na Łące Kany. O godzinie 20 na miejscu wystąpi zespól Izzy and The Black Trees.