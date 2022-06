Kawiarenka Polityczna RS: ceny nad morzem, ceny w Polsce

O cenach w rozpoczynającym się sezonie nad morzem dyskutowali goście "Kawiarenki Politycznej Radia Szczecin".

Poseł Jarosław Rzepa powiedział, że był w Łukęcinie. Po kąpieli w morzu wypił jedynie kawę i zjadł ciasto.- Mnie zmroziły ceny kawy i ciasta; za dwie osoby 80 złotych. Do obiadu już nie podchodziłem, wolałem wrócić do domu - przyznał Rzepa.Do słów posła Rzepy odniósł się poseł Artur Łącki, który mieszka nad morzem.- Ceny są dokładnie takie same, jak w każdym innym kawałku naszego pięknego kraju; ani drożej, ani taniej. A koledze Rzepie proponuję, żeby kupował jedną porcję, a nie cały tort - powiedział Łącki.Z kolei radny PiS, Krzysztof Romianowski - który długi weekend spędził na Mazurach - tłumaczył, dlaczego ceny są wysokie.- Nie są to jakieś Bóg wie jak drastyczne i niebotyczne kwoty, ale też nie jest jakoś wybitnie tanio. Sytuacja jest taka, jak w całej Europie, jak w większości krajów na świecie. No i, niestety, musimy z tym kryzysem walczyć - zaznaczył.Mateusz Wagemann, wicewojewoda i członek Solidarnej Polski do kwestii cen nad morzem się nie odniósł. Tłumaczył, że długi weekend spędził w pracy.