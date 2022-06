Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

"Szczecin tętni dobrem" - pod takim hasłem na Jasnych Błoniach rozpoczął się event biegowy zorganizowany przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Upalna pogoda nie odstraszyła chętnych i w wydarzeniu bierze odział ponad 150 osób w biegach na 5 i 10 kilometrów, a także w zawodach Nordic Walking.



- W ramach tego eventu zorganizowaliśmy imprezę "Szczecin tętni dobrem". Jest to już nasza trzecia, kolejna edycja. Ze względu na epidemię były dwa lata przerwy. W tej chwili powróciliśmy. Ma to na celu przybliżenie krwiodawstwa, ale też fajną zabawę dla innych osób, które może przekonają się do krwiodawstwa - wierzy Ewa Kłosińska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.



W czasie wydarzenia można także oddać krew. Impreza potrwa do godziny 15.