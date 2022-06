Powroty znad morza w korkach [AKTUALIZACJA, WIDEO, ZDJĘCIA]

Rozpoczęła się fala powrotów z długiego czerwcowego weekendu. Na głównych drogach regionu są korki.

Godzina 17:00

Bez problemów wydostaniemy się ze Świnoujścia. Zmalał korek na przeprawie promowej w Świnoujściu. Niestety na S3 sporo utrudnień. Korek w stronę Szczecina zaczyna się przed Rurką i sięga Węzła Rzęśnica, dalej zwalniamy przed Węzłem Tczewska.



Korek także od Węzła Kijewo do Węzła Klucz.





Godz. 15.30



Poprawia się sytuacja na przeprawie promowej w Świnoujściu. Ale na wyjazd z miasta czekamy w ponad kilometrowym korku.



Na trasie S3 w kierunku Szczecina korek zaczyna się za Łozienicą i kończy dopiero przed Węzłem Klucz.



Utrudnienia także na dojeździe do Stargardu - informuje nasz słuchacz. - Korek jest od Grabowa do Stargardu. Ludzie chyba wracają znad morza.







Godz. 15:00



Spory zator na przeprawie promowej w Świnoujściu. Poczekać musimy na wyjeździe z centrum miasta.



Dalej na trasie S3 w stronę Szczecina zatrzymamy się w Wolinie.



Poczekamy także na wjazd na S3 w Żółwiej Błoci. Dalej na trasie zwalniać będziemy aż do Węzła Klucz.







Godz. 13.49

Trwa fala powrotów znad morza, co widać już na przeprawie Karsibór w Świnoujściu. Kolejka trochę zmalała, ale wciąż na prom trzeba czekać nawet 2,5 godziny.







Jadąc na południe regionu zwolnicie też w Wolinie przed i za mostem nad rzeką Dziwną.



W najgorszej jednak sytuacji są kierowcy stojący w korku pomiędzy Goleniowem a Węzłem Klucz - z różnym natężeniem korek mierzy łącznie prawie 20 kilometrów.





- Jest potężne zatwardzenie od zjazdu na Gorzów aż za zjazd na Panoramę - około 10 kilometrów stania. Dwa pasy stoją. To zatwardzenie, które kończy się przy rozjazdach Berlin-Gorzów zaczyna się na wysokości miejscowości Kliniska Wielkie. To jest kawał drogi! W środku się trochę luzuje, ale potem jest znów ciężko. Pozdrawiam - informuje słuchacz Radia Szczecin.







Trudno zjechać z S6 w drogę S3 na Szczecin - korek jest już na wysokości Żółwiej Błoci. Ten zator możecie ominąć jeśli zdecydujecie się jeszcze przed Goleniowem - pojechać przez Stargard. Wtedy do Szczecina wjedziecie "dziesiątką".







Jeśli już wjechaliście w korek możecie ratować się zjazdem na Modrzewie i odbić na Łozienicę. Ulicą Prostą dojedziecie do Granitowej, a dalej na Rurzycę, Pucice i Załom.



Godz. 13.40



Niedziela to dzień powrotów.🚗🏍️ Największego ruchu spodziewamy się wieczorem.

Kierowcy, jedźcie ostrożnie, stosujcie się do limitów prędkości!

Zadbajcie o bezpieczeństwo pasażerów: pasy bezpieczeństwa i foteliki!

Stanowcze NIE dla piratów drogowych i nietrzeźwych za kierownicą! pic.twitter.com/L6GhU3E5Rc — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) June 19, 2022 W sobotę na polskich drogach doszło do 71 wypadków, w których zginęło 6 osób, a 72 zostały ranne. Natomiast w piątek było 76 wypadków, w których zginęło 10 osób, a 83 zostały ranne.



Policja apeluje o rozwagę podczas powrotów do domów po długim weekendzie.W sobotę na polskich drogach doszło do 71 wypadków, w których zginęło 6 osób, a 72 zostały ranne. Natomiast w piątek było 76 wypadków, w których zginęło 10 osób, a 83 zostały ranne.

Godz. 12.27



Gęsto na drodze wojewódzkiej 107, która łączy drogi z Dziwnówka i Strzeżewa w stronę Kamienia Pomorskiego. Od Kamienia przez Rekowo do Parłowa też jedzie się bardzo powoli.





Najpoważniejsze jednak utrudnienia czekają na tych, którzy S6 jadą od strony Gdańska i chcą włączyć się do ruchu na S3 w stronę Szczecina. Po kolizji trzech aut niedawno odblokowany został lewy pas za Żółwią Błocią i wciąż ustawia się tam korek na kilka kilometrów, który sięga aż do Rurki.







Dalej za węzłem Kijewo korek na autostradzie A6 i to aż do Węzła Klucz - to około 10 kilometrów i stracicie tam przynajmniej godzinę.







Godz. 12.00

Trzy samochody osobowe zderzyły się w ok. Węzła Goleniów-Północ.







Na wysokości Żółwiej Błoci utworzył się korek, podobnie na S3 na pasie w stronę Szczecina. Kolejny zator ustawia się już za Węzłem Kijewo w stronę Węzła Klucz - tam kolejka samochodów mierzy około 10 kilometrów.







Najlepszym pomysłem na ominięcie tego korka będzie przejazd ulicą Metalową w Podjuchach aż do węzła Radziszewo i zjechanie na autostradę dopiero tam.Spore kłopoty kierowców również przed przeprawą promową w Świnoujściu. Na przepłynięcie Karsiborem wyjeżdżając z kurortu trzeba czekać nawet trzy godziny. Kolejka ustawia się już od ulicy Portowej.