Poszukiwanych jest kilkadziesiąt osób, które popłyną na żaglowcu Baltic Beauty. Zawita on do protów w Holandii, Danii i Belgii. źródło: https://www.balticsail.pl/baltic-beauty/

Można przeżyć przygodę życia i dołączyć do reprezentacji Szczecina na regaty The Tall Ships Races. Nabór został przedłużony do 24 czerwca.

Chętni muszą mieć ukończone 15 lat, umieć pływać i porozumieć się w języku angielskim. Zapisy trwają w Centrum Żeglarskim w Szczecinie.



Regaty potrwają do 3 lipca do 10 sierpnia. Załoga na żaglowiec Zryw została już skompletowana.