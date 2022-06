Okradł szczecińskiego biskupa i proboszcza Archikatedry

Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin]

40-letni mężczyzna specjalizował się w okradaniu kościołów i parafii na terenie Szczecina i innych miast.

Przez kilka miesięcy był ścigany listem gończym, a ukrywał się w Norwegii. Został zatrzymany przez Straż Graniczną.



Jak mówi Dorian Sierek, kierownik techniczny w szczecińskiej Archikatedrze, włamywacz działał tak, aby trudniej go był złapać. - Uszkodził kamerę, wtedy ten sektor wyłączył, który był monitorowany. Tam kamera została zerwana i uszkodzona, po czym dokonał włamania, wszedł od tyłu, po kratach wspiął się na balkon i splądrował całe mieszkanie. Dużo nie ukradł, bo na szczęście mamy taką zasadę na parafii, że nie przetrzymujemy żadnych pieniędzy w mieszkaniach księży ani sióstr.



Złodziej ukradł 1000 złotych i zegarek proboszcza. Wpadł, bo jego twarz widoczna była na innych kamerach. - Cały teren Bazyliki Archikatedralnej jest pilnowany przez 64 kamery, wszystko w systemie 4K, dodatkowo jest monitoring miejski. Po kolei, tutaj panowie z policji wszystko rozpracowali. Trzeba koniecznie podziękować policjantom z Komisariatu Śródmieście. Do tej pory wszystkie sprawy, które my zgłaszamy, jako Bazylika Archikatedralna czy to dewastacje, czy drobne kradzieże, czy włamania... Wszystkie te osoby - do tej pory - zostały złapane - dodaje Sierek.



Kilka tygodni później, ten sam mężczyzna włamał się do garażu i ukradł należącą do biskupa Henryka Wejmana Toyotę. Po zatrzymaniu, prokurator przedstawił zatrzymanemu dziewięć zarzutów, a decyzją sądu podejrzany trafił do aresztu.