W Szczecinie powstaje katolickie przedszkole. Wciąż można zapisać malucha

Trwa rekrutacja do powstającego w Szczecinie Katolickiego Przedszkola "Wojtuś" na Pomorzanach.

Placówkę będzie prowadzić Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Powstaje w budynku po katolickiej podstawówce, która zmieniła lokalizację. Wciąż są wolne miejsca w dwóch grupach: 3 - 4-latków oraz 5 - 6-latków.Przedszkole to odpowiedź na oczekiwania rodziców. Stawiamy na wysoki poziom nauczania i wychowanie w duchu wartości katolickich. Wprowadzamy też pewną zasadę - mówi Małgorzata Sadownik, dyrektor przedszkola. - Tutoring rodzinny polega na tym, że każda rodzina, która zapisuje swoje dziecko do przedszkola ma swojego opiekuna, czyli tutora. To nie jest tylko opiekun dziecka, ale też opiekun całej rodziny. Zostaje nim nauczyciel, który jest wychowawcą i który w ramach swojej pracy zawodowej wspiera rodziców w wychowaniu dziecka.Nazwa "Wojtuś" nie jest przypadkowa - tłumaczy ks. Michał Mikołajczak, wicedyrektor Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. - Związany ze szkołami katolickimi był ksiądz Wojciech Manelski, wieloletni prefekt i wychowawca szkół katolickich w Szczecinie. Przed śmiercią także dyrektor. Zbliża się - już 16 września tego roku - trzynasta rocznica tragicznej śmierci księdza Wojtka. To przedszkole "Wojtuś" będzie też takim żywym pomnikiem.Przedszkole rozpocznie działalność od września. Więcej o nowej placówce w niedzielnej audycji katolicki "Religia na fali"