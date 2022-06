Polska musi pomóc w eksporcie ukraińskiego zboża, również dla własnego dobra. Tak uważa były minister rolnictwa.

Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości, Jana Krzysztofa Ardanowskiego, gdyby transporty ze wschodu zostały w Polsce - to rozregulowałoby rynek i doprowadziło wielu polskich rolników na skraj bankructwa.Ukraińskie zboże już trafia do polskich portów, skąd jest wysyłane do poszczególnych krajów. To dlatego, że Rosjanie zajęli lub zaminowali porty na Ukrainie.Pozostawienie ukraińskiego zboża w Polsce boleśnie odczują przede wszystkim właściciele dużych gospodarstw - przekonywał Ardanowski w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi".dźwięk-/Poniedziałek - nie chcemy ukraińskiego zbożaWięcej informacji i komentarzy na ten temat w zakładce "Na Szczecińskiej Ziemi"