Kurzawa: trzeba usystematyzować "szyldozę" w mieście

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Agnieszka Kurzawa. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"W mieście mamy "szyldozę", mieszkańcy w centrum mają za oknami pstrokaty widok i po śmierci architekta Jarosława Bondara, nie ma w Szczecinie instytucji, która by tego pilnowała" - mówiła na naszej antenie szczecińska radna PiS Agnieszka Kurzawa.

Radna w "Rozmowach pod krawatem" przypomniała, że jej klub zgłaszał problem w ubiegłym tygodniu, w interpelacji do prezydenta Piotra Krzystka. Architekt miejski powinien służyć mieszkańcom, a nie urzędnikom - mówiła Kurzawa. Poza tym miasto oczekuje na realne zmiany.



- Mamy przed sobą uchwałę krajobrazową, która będzie projektem usystematyzowania przestrzeni, "szyldozy", która jest w naszym mieście. Chcielibyśmy, aby ta uchwała została odpowiednio przygotowana, do końca tej kadencji. Niestety na to się nie zapowiada - mówi Kurzawa.



Również w ubiegłym tygodniu radni PiS zgłosili pomysł, aby architekt miejski mógł być wybierany w powszechnych wyborach. To jednak wymagałoby zmian legislacyjnych. Agnieszka Kurzawa dodawała, że w Szczecinie gremium architektów jest bardzo szerokie, tym bardziej dziwi, że nikt nie zajął miejsca po zmarłym rok temu Jarosławie Bondarze.