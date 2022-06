Na świnoujskiej marinie w końcu można zatankować [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Do tej pory, aby uzupełnić bak na wodzie, yachtamani byli zmuszeni płynąć do Dziwnowa lub Trzebieży.

Po latach braku, w Basenie Północnym w końcu pojawiła się stacja paliw dla jachtów.



- Myślę, że zdecydowanie będzie wygodniej. Pływamy aż do Dziwnowa często, albo do Trzebieży, by zatankować swoje łodzie - zapewniają właścicielki jachtów.



Marek Świderski, kierownik świnoujskiej mariny przyznaje, że stacja jest potrzebna. - Z kanistrem najczęściej można zobaczyć armatora małej motorówki bądź skutera wodnego, bo oni rzeczywiście dużo tego paliwa zużywają i muszą tankować na bieżąco.



W porcie jachtowym jest 350 miejsc do cumowania, w ciągu roku odwiedzają ją tysiące jednostek z całego świata.