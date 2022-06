Radna PiS: Szczecin zaliczył kąpieliskowy falstart

Arkonka pozostaje od kilku dni nieczynna z powodu wykrycia w wodzie szkodliwych bakterii, z kolei kąpielisko nad Głębokim wymaga porządnej modernizacji - mówiła na naszej antenie szczecińska radna PiS Agnieszka Kurzawa.

Weekendowa fala upałów obnażyła niedociągnięcia polityki miasta w dziedzinie zapewnienia mieszkańcom ochłody nad wodą.Radna dodawała, że sporym problemem są podwyżki cen za bilety. Rodzinne wyjście na miejskie kąpielisko to wydatek kilkudziesięciu złotych. Był czas żeby do sezonu przygotować się lepiej - mówiła Kurzawa.- W poprzedniej kadencji były już projekty, jeśli chodzi o Dziewoklicz czy Głębokie, aby te kąpieliska były zmodernizowane. Nic się w tej sprawie nie dzieje. Jeśli chodzi o Dziewoklicz, to koszt tej inwestycji miał wynieść kilkanaście milionów złotych. Nie jest to dużo w odniesieniu do budżetu - mówiła Kurzawa.Miasto oddało w tym roku do użytku zmodernizowane kąpielisko w Dąbiu, które w weekend odwiedziło kilka tysięcy osób. Tam z kolei problemem jest brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych.