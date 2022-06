Program #NiskiePodatki. Od lipca zmiany w naliczaniu [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Obniżenie podatku PIT z 17 do 12 procent oraz utrzymanie kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tysięcy złotych, czy progu podatkowego do 120 tys. zł. To najważniejsze założenia programu Niskie Podatki, który ma wejść od lipca.

Rząd Zjednoczonej Prawicy obniża podatki, czego nie zrobiła żadna partia liberalna w Polsce mimo obietnic - mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- Niskie podatki i to jest ta nasza odpowiedź na wszystkie trudności, które wiązały się ze zmianami wprowadzonymi od 1 stycznia. Utrzymujemy rozwiązania najkorzystniejsze, pozostawiamy więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków, tak żeby to Polacy decydowali o tym na co wydadzą swoje pieniądze. Ta kwota, która jest, czyli wolna od podatku na to pozwala i oczywiście ten bardzo, bardzo niski próg podatkowy w wysokości 12 proc., jeżeli chodzi o PIT - podkreślał Bogucki.



Obniżamy podatki, mimo trudnej sytuacji w gospodarce światowej po epidemii i w czasie trwającej wojny - mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński.



- Nasza polityka jest elastyczna, nie jesteśmy niewolnikami doktryn. Nie jesteśmy też niewolnikami jakiegoś własnego napiętego ego. Te rozwiązania są reakcją na te głosy krytyczne, które niewątpliwie były słuszne, ale powiem tak - nie robi błędu ten, kto nie czyni zmian i nie chce iść do przodu - tłumaczył Dobrzyński.



Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje cykl spotkań, na których będzie wyjaśniać zmiany podatkowe. W Szczecinie pierwsze spotkanie już 27 czerwca w siedzibie KAS.