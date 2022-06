Miliony złotych na remonty szkół i placówek wychowawczych w Policach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

32 milionów złotych Police zainwestują w remonty szkół i placówek wychowawczych. To 1/5 budżetu gminy.

Na inwestycje udało się pozyskać 20 mln zł dofinansowania. Środki pochodzą między innymi z funduszy norweskich czy Polskiego Ładu.



W szkołach powiatu polickiego wymienione zostanie między innymi ogrzewanie na bardziej ekologiczne - mówi Beata Chmielewska, członek Zarządu Powiatu Polickiego.



- W praktyce oznacza to wymianę wszelkich instalacji związanych z energią. Centralne ogrzewanie, wentylacja, instalacja ogniw fotowoltaicznych, wprowadzenie systemów mierzących zużycie energii - wylicza Chmielewska.



Na potrzeby Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przebudowane zostaną budynki przy ul. Korczaka 47 i 49 - dodaje członek Zarządu Powiatu Polickiego.



- Po to, żeby uczniowie, wychowankowie tej placówki byli przede wszystkim bezpieczni. Także, żeby placówka nie była tak rozległa, jak obecnie, a mieszkańcy internatu byli pod lepsza opieką w jednym miejscu - mówi Chmielewska.



Powiat chce sprzedać cztery budynki, z których dochód za wynieść ok. 6 mln złotych.