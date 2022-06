Już 12 utonięć w regionie. Winny jest alkohol [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

W ubiegły weekend w naszym regionie utonęły dwie osoby. Od początku roku jest ich już 12, a aż 10 to mężczyźni.

W większości tych sytuacji mamy do czynienia z osobami pijanymi, które w normalnej sytuacji potrafią pływać - mówił Apoloniusz Kurylczyk, prezes zachodniopomorskiego WOPR-u.



- Alkohol, który skutecznie wyłącza nam nasz instynkt obronny. Nawet osoby, które potrafią pływać, jakby w ogóle nie podejmują walki. Kiedy w tej wodzie znajdą się, bo do niej wpadną, albo wejdą, żeby "wytrzeźwieć", albo za potrzebą fizjologiczną, wchodzą za głęboko, wykonują kilka ruchów i znikają pod wodą - mówi Kurylczyk.



Ratownicy apelują o to, aby kąpać się na strzeżonych kąpieliskach i nie wchodzić do wody po alkoholu.



Jeżeli jesteśmy świadkami sytuacji w której ktoś tonie, należy zadzwonić pod numer alarmowy 112 albo 601 100 100, który jest numerem ratunkowym nad wodą.