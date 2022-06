6 lat Terminalu LNG. To była dobra decyzja dla Świnoujścia i kraju

Terminal LNG w Świnoujściu. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Terminal LNG w Świnoujściu. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Terminal gazowy LNG działa już szósty rok. To była dobra decyzja dla samorządu i kraju.

Dzięki tej inwestycji teraz w Świnoujściu powstaje tunel - mówi prezydent Świnoujścia.



Pierwsza komercyjna dostawa skroplonego gazu do terminalu LNG dotarła w czerwcu 2016 roku. Od tego czasu minęło sześć lat, które zdaniem prezydenta Świnoujścia Janusza Żmurkiewicza pokazało, że decyzja o budowie terminalu była trafiona.



- Była to bardzo dobra decyzja nie tylko z punktu widzenia kraju, ale również z punktu widzenia miasta. Wpływy do budżetu miasta z podatku od nieruchomości na poziomie około 40 mln zł są znaczące. Pozwoliły nam na podjęcie decyzji o współfinansowaniu tunelu - mówi Żmurkiewicz.



Dodaje, że trwająca rozbudowa terminalu, to kolejny plus dla miasta. - Liczę, że ponad 20 mln zł z tytułu zakończonej inwestycji powinniśmy pozyskać.



Od początku działania terminal przyjął 171 dostaw skroplonego gazu. 23 z nich dotarły w tym roku.