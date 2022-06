Otarcie pociągów nad Regalicą. Są opóźnienia

Zdjęcie ilustracyjne. źródło: pixabay/ analogicus

Opóźnione są pociągi do i ze Szczecina. Wszystko przez zdarzenie na torach na szlaku Regalica-Dziewoklicz. Dwa pociągi otarły się o siebie.

- Nie była to żadna kolizja. Dwa pociągi jechały po dwóch torach i dojechały do rozjazdu, to takie miejsce na linii kolejowej, w którym tory się krzyżują. Można powiedzieć, że jeden z tych pociągów znalazł się za blisko drugiego podczas pokonywania tego rozjazdu - mówi Bartosz Pietrzykowski z PKP Polskich Linii Kolejowych.



Nie ma osób poszkodowanych, trasa kolejowa jest już przejezdna.



Ruch był wstrzymany przez ponad godzinę, więc niektóre składy są opóźnione. Na przykład 70 minut później przyjdzie pociąg z Poznania do Świnoujścia, a godzinę później wyjedzie skład ze Szczecina Głównego do Nowogardu.