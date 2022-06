Kołobrzeg z Błękitnymi Flagami

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kołobrzeskie plaże, a także port wyróżniono Błękitnymi Flagami. To nagroda za utrzymanie czystości i bezpieczeństwa.

Cztery Błękitne Flagi będą powiewać w tym sezonie w Kołobrzegu. Takie wyróżnienie otrzymała miejscowa plaża zachodnia oraz dwa kąpieliska po wschodniej stronie kurortu. Czwartym odznaczonym w ten sposób miejscem jest port jachtowy.



W poniedziałek Błękitna Flaga zawisła na maszcie w Marinie Solnej. Artur Lijewski, prezes Zarządu Portu Morskiego mówi, że to efekt długich działań mających na celu utrzymanie czystości wód portowych.



- Dbamy o jakość i czystość wód na terenie całego portu. Mamy montowane kosze, które zbierają odpady. Uniemożliwiamy przedostanie się mikroplastiku do naszego organizmu - podkreśla Lijewski.



Łącznie w tym sezonie odznaczenie Błękitnej Flagi na polskim wybrzeżu uzyskały 43 kąpieliska i mariny. To wyróżnienie dla miejsc charakteryzujących się wyjątkowym bezpieczeństwem czy utrzymaniem czystości.