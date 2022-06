Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego do przyszłego poniedziałku przyjmuje wnioski od osób, które chciałyby otrzymać mieszkanie w zamian za jego remont.

Na stargardzian czekają lokale o różnej powierzchni, a koszty renowacji zaczynają się już od około 22 tysięcy złotych.Propozycja skierowana jest do osób będących na liście do przydziału lokalu docelowego, znajdujących się w rejestrze zamian z urzędu oraz w wykazie uprawnionych do przydziału lokalu zamiennego.Wnioski przyjmowane są w Biurze Przydziału i Zamiany Mieszkań STBS przy al. Żołnierza 11a. Lista dostępnych lokali znajduje się na stronie internetowej Przed złożeniem dokumentów można również obejrzeć wybrane mieszkanie. Wystarczy skontaktować się z pracownikiem Rejonu Eksploatacji Budynków.