Szukają chętnych na zagospodarowanie Ostrowa Grabowskiego

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]

Gigantyczny teren w szczecińskim porcie do wydzierżawienia. Zarząd Portu zbiera oferty od inwestorów, którzy chcą zagospodarować Ostrów Grabowski.

Do wydzierżawienia jest 45 hektarów - mówi Monika Woźniak Lewandowska z Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście. - To jest rejon ładunków drobnicowych. M.in. na nabrzeżu Norweskim będą tory, a na nich będą mogły pracować dźwigi portowe do przeładunku kontenerów. My zakładamy, że to są tereny bardziej dedykowane ładunkom drobnicowym, w tym chociażby kontenerom.



Chcemy zbadać zainteresowanie rynku - mówi Jacek Cichocki, wiceprezes portu. - Na razie to rozpoznanie rynku, kto jest zainteresowany i co mógłby nam zaproponować, jakie warunki. Oczywiście to nie jest tylko kwestia dzierżawy, ale rodzaju ładunków, nazwałbym to być może offsetem. W co potencjalny inwestor, dzierżawca zainwestuje.



W ramach przystosowywania portu do głębokości 12,5 metra w tzw. Kanale Dębickim powstają dwa nowe nabrzeża Norweskie i Duńskie. Będą one gotowe w przyszłym roku.