Sukces ortopedów i szczecińskiego profesora

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Wydrukowali endoprotezę miednicy na drukarce 3D i wszczepili ją pacjentce. Sukcesem zakończyła się operacja gliwickich ortopedów i profesora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Prof. Daniel Kotrych został zaproszony do udziały w zabiegu w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach. 39-letnia pacjentka cierpiała z powodu guza, który zajął połowę miednicy. Przez to kość ulegała złamaniom. Dzięki implantowi udał się zrekonstruować kość i przywrócić funkcję biodra. Udało się też nadać naturalny kształt obręczy biodrowej. To już kolejny raz kiedy prof. Kotrych operował w Gliwicach. W lutym usunęli wspólnie nowotwór kości u 9-latka.