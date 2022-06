Prawie 400 komputerów trafiło do dzieci w regionie. Otrzymali je uczniowie z Pełczyc w powiecie choszczeńskim.

To w ramach programu „Granty PPGR". Laptopy otrzymują dzieci i wnuki - byłych pracowników PGR-u.



Na Pomorzu Zachodnim komputery trafią do 28 tys. dzieci ze 111 gmin.



W całym kraju pomoc trafi do 218 tys. dzieci.