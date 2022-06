Fot. Komenda Powiatowa Policji w Gryficach Fot. Komenda Powiatowa Policji w Gryficach

Ponad 17 tysięcy nielegalnych papierosów i 240 kg krajanki przechwycili policjanci z Gryfic.

Zabezpieczyli także sprzęt do nabijania papierosów oraz gotowe opakowania i paczki do pakowania papierosów znanych marek.



Znajdowały się w mieszkaniu 35-latki. Została ona zatrzymana, tak jak 54-letni mieszkaniec województwa lubuskiego. Usłyszeli zarzuty posiadania krajanki tytoniowej i papierosów bez polskich znaków akcyzy.



Grozi im do 3 lat pozbawiania wolności oraz wysoka grzywna. Narazili skarb państw na stratę 260 tys. złotych z tytułu nieodprowadzonego podatku. Sprawa ma charakter rozwojowy. W sprawie wszczęto śledztwo.