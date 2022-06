Polska 2050 krytykuje proponowaną reformę systemu ratownictwa [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Mówią o tym, że nie ma miejsca i pieniędzy na nowe ambulanse, krytykują rząd za "drogę na skróty" w reformowaniu systemu ratownictwa medycznego - mówił o tym na konferencji prasowej w Szczecinie pełnomocnik partii Polska 2050 Cezary Pakulski.

Według Pakulskiego, propozycja rządu, aby w każdej gminie do dyspozycji strażaków była przynajmniej jedna karetka ratunkowa, to pomysł "niemądry".



- Na sam zakup karetek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych planuje wydać prawie dwa miliardy złotych. Mamy w tej chwili prawie 1600 zespołów ratownictwa medycznego w Polsce. Trzykrotnie więcej, niż w przeciętnym kraju europejskim. Dodawanie do systemu 1500 zespołów ratownictwa medycznego, kolejnych 2800 karetek. Myślę, że nas na to po prostu nie stać - mówi Pakulski.



Obok polityka stał Bartosz Zimoch, prezes Stowarzyszenia Ratowników Medycznych Pomorza Zachodniego. Zapewniał, że reprezentuje całe swoje środowisko. Oceniał, że "zmiany w systemie są potrzebne", ale nie podoba mu się sposób ich wprowadzania przez Ministerstwo Zdrowia.