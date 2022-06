Terminal LNG w Świnoujściu. Fot. polskielng.pl

Przywiózł go gazowiec "Flex Aurora" ze Stanów Zjednoczonych.

Statek ma 297 metrów długości i 46 szerokości. Przed godziną 11 zameldował się w Świnoujściu.



To już 24. dostawa surowca do terminalu LNG w tym roku, a 172. od początku działania, czyli do 6 lat.