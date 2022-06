Przed nami Pyrzyckie Spotkania z Folklorem. "Polska tym folklorem żyje" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

25 zespołów ludowych wystąpi na zbliżającym się 41. Międzynarodowym Festiwalu "Pyrzyckie Spotkania z Folklorem".

Dziś w centrum Szczecina, na placu Solidarności władze Pyrzyc i organizatorzy reklamowali festiwal.



- W Polsce jest dużo zespołów ludowych - podkreślał Rafał Roguszka, dyrektor Pyrzyckiego Domu Kultury. - Jest ich bardzo dużo, my jesteśmy też w takim porozumieniu Folklorystycznych Festiwali Polski Zachodniej, to siedem miast - Legnica, Poznań, Zielona Góra, Goleniów, Kozielice i Pyrzyce. Jak się okazuje tych zespołów jest bardzo dużo, także dużo stowarzyszeń, bo co chwilę ktoś do nas dołącza do tego porozumienia. Moda nabiera tempa, Polska tym folklorem jednak żyje - dodał Roguszka.



Właśnie w małych miejscowościach mamy swoje korzenie, o które powinniśmy dbać - mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- To tutaj musimy budować cały czas naszą tożsamość, nieustannie. Z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, to jest wielkie zadanie przed nami. Tak przed samorządem, jak i przed rządem, ale także przed wszystkimi tymi inicjatywami, które są oddolne, bez nich, nic by się nie udało - dodał Bogucki.



Rząd wsparł festiwal finansowo, przekazując ponad 24 tysiące złotych. Pieniądze przeznaczono na część festiwalu, która będzie poświęcona Kulturze Romskiej.



Festiwal Pyrzyckie Spotkania z Folklorem rozpocznie się 1 sierpnia i potrwa trzy dni.