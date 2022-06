Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kolejną martwą fokę wyrzuciło morze w Kołobrzegu. To trzeci taki przypadek w ciągu ostatniego miesiąca.

Martwą fokę znalazły osoby spacerujące po kołobrzeskiej plaży. Morze wyrzuciło zwierzę w okolicach ulicy Sułkowskiego.



Na miejsce wezwano funkcjonariuszy WWF, którzy ocenią, jaka była przyczyna śmierci foki. Na jej skórze widoczne są rany, ale to eksperci stwierdzą czy miały one związek ze śmiercią zwierzęcia.



To trzecia martwa foka znaleziona na kołobrzeskiej plaży w ciągu miesiąca. Dwa poprzednie przypadki odnotowano na plaży zachodniej, a także w okolicach Kamiennego Szańca.