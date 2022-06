Kołobrzescy ratownicy gotowi na rozpoczęcie sezonu

W najbliższy weekend nad morzem pojawią się ratownicy. W Kołobrzegu trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia sezonu.

W tym roku na kołobrzeskich plażach otwartych zostanie 11 kąpielisk. Pierwsze z nich wystartuje już od najbliższego weekendu. Łącznie bezpieczeństwa na plaży będzie pilnowało około 60 ratowników. Chociaż Kołobrzeg, tak jak inne nadmorskie miejscowości, miał problem ze skompletowaniem załogi, to i w tym roku udało się zabezpieczyć odpowiednią liczbę ratowników.Paweł Boguszewicz z kołobrzeskiego WOPR-u zapewnia, że strzeżone przez ratowników plaże będą bezpieczne. Zwłaszcza, że kąpieliska zostały wyposażone także w odpowiedni sprzęt.- W tym roku dysponujemy zupełnie nowym quadem, przystosowanym do pracy typowo na plaży. Mamy także dwa skutery, trzy łodzie, supy, deskę ratowniczą. Sprzętu naprawdę nie brakuje - mówi Boguszewicz.Ratownicy będą pilnować kąpielisk w godzinach od 10 do 18, a w pozostałym czasie będą pełnić mobilne patrole. Plaże w Kołobrzegu pozostaną strzeżone do końca sierpnia.