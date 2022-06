Chciał zabić partnerkę. Wybaczyła mu i dostał niższy wyrok

Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin]

Na karę 10 lat wiezienia za usiłowanie zabójstwa partnerki Sąd Okręgowy w Szczecinie skazał Kacpra F. ze Szczecina.

Mężczyzna w czerwcu ubiegłego roku dusił poszkodowaną kołdrą, sznurkiem, a następnie zadał kilka ciosów nożem w brzuch. W czasie procesu kobieta wybaczyła partnerowi i się z nim pojednała. Sąd uznał to za okoliczność łagodzącą przy wymierzaniu kary.



W uzasadnieniu wyroku sędzia Grzegorz Kasicki nie zgodził się z linią obrońcy oskarżonego, że skazany nie miał zamiaru zabić swojej partnerki.



- Przypominam, że poza ugodzeniem nożem, świadkowie i pokrzywdzona relacjonowali o duszeniu kołdrą i sznurkiem. Zacytuję słowa oskarżonego w trakcie tego zdarzenia: "Jeżeli nie chcesz ze mną być szczęśliwa, to z nikim nie będziesz. Zabiję ciebie a sobie wbiję nóż w serce". Jeżeli to nie są dowody na zamiar bezpośredni, to ja już nie wiem, co miało by być - mówił Kasicki.



Sędzia Grzegorz Kasicki powiedział, że gdy w sprawie dochodzi do pojednania między pokrzywdzoną a oskarżonym, zawsze jest to bardzo istotna okoliczność łagodząca i skutkuje niższym wyrokiem.



Wyrok nie jest prawomocny.