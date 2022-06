Pielęgniarki z Ukrainy mogą wypełnić luki kadrowe w szpitalach. Przeszkadzają formalności

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Tylko jedna pielęgniarka w Szczecinie dostała do tej pory prawo wykonywania zawodu. Chodzi o personel z Ukrainy, który do Polski przyjechał po wybuchu wojny w ich ojczyźnie.

By móc wykonywać swój zawód, muszą wystąpić z wnioskiem do Ministerstwa Zdrowia. Chęć zatrudnienia takiego personelu wyraziło większość szpitali w regionie.



Powód jest prosty, brakuje pielęgniarek - potwierdza Gabriela Hofman, przewodnicząca Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.



- Braki są ogromne. Szpital na Arkońskiej od razu przyjmie 120 pielęgniarek. Sądzę, że w szpitalach klinicznych liczby będą porównywalne - mówi Hofman.



Szpital Wojewódzki w Szczecinie przyjął 50 pielęgniarek z Ukrainy, teraz zatrudnione są jako pomoce pielęgniarskie. Większość z nich złożyła wniosek o warunkowe prawo wykonywania zawodu, ale czekają na ich rozpatrzenie.



Według przepisów resort ma na to 30 dni - mówi Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik placówki.



- Część naszych pracowników nadal czeka, mimo tego, że te 30 dni minęło. Zapewne jest to spowodowane wieloma czynnikami. Ja się mogę tylko domyślać, że ministerstwo ma sporo tego typu wniosków i tych spraw na załatwienie jest bardzo dużo - mówi Owsik-Kozłowski.



Gabriela Hofman dodaje, że pomysł zatrudniania personelu z Ukrainy jest dobry i mógłby choćby częściowo rozwiązać braki kadrowe w polskich szpitalach.



- Jeżeli przyjadą pielęgniarki wykształcone, z dyplomami pielęgniarskimi i będą miały wydane prawo wykonywania zawodu, to wypełnią te luki - mówi Hofman.



W Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie pracę znalazło w sumie 140 uchodźców wojennych z Ukrainy.



Statystyczna pielęgniarka w województwie zachodniopomorskim ma ponad 54 lata. Według najnowszego raportu Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, wkrótce 1/3 zatrudnionych odejdzie na emeryturę.