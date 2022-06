Niezmienione nazwy ulic to oddawanie hołdu sowieckim żołnierzom [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Cztery lata od zmiany nazwy ulicy z Obrońców Stalingradu na Edmunda Bałuki w Szczecinie. Kilku zarządców nieruchomości nadal nie zmieniło na swoich budynkach tablic ze starą nazwą.

Osoby odpowiedzialne za zamontowanie tabliczek z aktualną ulicą Edmunda Bałuki twierdzą, że najzwyczajniej zapomnieli tego zrobić - przyznaje Roman Juszczak, zarządca wspólnoty mieszkaniowej Nad Odrą.



- Zwykła ludzka pomyłka. Oczywiście, że to zmieniamy. Dzięki za pomoc, ale nikt z nas tego nie zauważył. Gdzieś to umknęło i tak się teraz wiezie - mówi Juszczak.



Pozostawianie tablic z byłą ulicą Obrońców Stalingradu to nadal czczenie wojsk Armii Czerwonej - przekonuje dr Paweł Skubisz, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie.



- Pozostawianie w przestrzeni miejskiej niezmienionych tabliczek z nazwą Obrońców Stalingradu zamiast Edmunda Bałuki, to jest nadal kontynuowanie i oddawanie hołdu żołnierzom sowieckim, którzy na to nie zasługują - mówi Skubisz.



Administratorzy budynków, na których widnieje nazwa Obrońców Stalingradu obiecali, że w najbliższym czasie wymienią tabliczki na ulicę Edmunda Bałuki.