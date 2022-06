Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin/Archiwum]

Ponad 400 tysięcy złotych z kasy miasta trafi do szpitala przy ul. Wojska Polskiego w Stargardzie.

Dzięki tym funduszom naprawiony zostanie tomograf komputerowy, który uległ awarii.



To już kolejne wsparcie finansowe tej placówki. W tym roku z budżetu miejskiego do szpitala trafiło również niemal 650 tysięcy złotych.



Za te środki zakupiono dwa aparaty do znieczulenia kardiomonitorem oraz wykonano niezbędne prace przy wentylacji i klimatyzacji w blokach operacyjnych, trakcie porodowym, na oddziale intensywnej terapii, ale też Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.