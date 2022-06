Zatrucie dziecka w Kamieniu Pomorskim. Finał sprawy w sądzie

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Rozłożył w bloku preparat na szczury i nieumyślnie doprowadził do zatrucia i śmierci dziecka - do sądu wpłynął akt oskarżenia wobec 56-latka z Kamienia Pomorskiego. Mężczyźnie grozi 10 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w Wigilię ubiegłego roku. 56-latek rozłożył na klatce schodowej bloku preparat gryzoniobójczy. Nie poinformował o tym fakcie nikogo z lokatorów.



Jak ustalono w śledztwie, specyfik przeznaczony był do stosowania przez osoby, które ukończyły specjalistyczne szkolenie. Stosowanie zalecano wyłącznie w pomieszczeniach niezamieszkałych przez ludzi.



Dzień później mieszkańcy budynku poczuli intensywny zapach; kilku z nich bardzo źle się poczuło, a trójkę - w tym kilkunastomiesięczne dziecko - zabrano do szpitala. Mimo udzielenia pomocy - zmarło.



Bezpośrednią przyczyną zgonu było zatrucie fosforowodorem.



U dwójki innych pokrzywdzonych stwierdzono zatrucie. 56-latek nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Teraz odpowie przed sądem.