Najzdolniejsi szczecińscy uczniowie nagrodzeni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Nagrody Prezydenta Miasta Szczecina przyznawane są uczniom szczecińskich szkół, za wybitne osiągnięcia naukowe w danym roku szkolnym. Wyróżnienia otrzymują uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Dla nas to nie pierwszyzna - mówi większość wyróżnionych.



- Jestem tu chyba piąty raz. Oczywiście emocje są, ale już nie takie duże. - Osobiście od drugiej klasy podstawówki jestem corocznym laureatem nagrody prezydenta. - Żadne emocje. Siedzi się, przybija piątkę z panem prezydentem i tyle - mówią najzdolniejsi uczniowie.



Warto brać udział w olimpiadach, bo jest to dobra zabawa i motywacja - dodają.



- Udział w olimpiadach i konkursach zawsze jest swego rodzaju motywacją do nauki. Pomijając sam aspekt finansowy. - Jeśli ktoś lubi dany przedmiot, to więcej sensu jest spędzić w szkole szykując się do takich olimpiad, niż do sprawdzianów z przedmiotów, które nas zupełnie nie interesują. Z drugiej strony są na tyle trudne, że trzeba na nie bardzo dużo czasu poświęcić - mówią wyróżnieni.



W tym roku Urząd Miasta wyróżnił łącznie 391 uczniów, z ponad 560 zgłoszeń.