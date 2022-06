Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Od kilku dni nad morzem obecny jest porywisty wiatr. Choć nie cieszy miłośników słonecznych kąpieli, to wśród turystów nie brakuje też amatorów, którzy żywioł łapią w kite'y, by serfować po falach.

Szykujących się do lotu kitesurferów ciężko złapać, zwłaszcza, gdy sprzyja im wiatr. Nam udało się to zrobić w Świnoujściu.



- Genialna pogoda do kite'a. Szczególnie, żeby sobie pośmigać i polatać. Chętnych jest dużo. Najlepsze godziny do latania to popołudnie, kiedy plaża zaczyna być trochę pusta, a ludzie idą na obiady. Dzisiaj jest pięknie, ciepło i wietrznie - mówi kitesurferka.



Żywioł prawdziwe popisy daje szczególnie po godzinie 16, gdy na plaży pojawia się bryza lądowa. Wtedy też nad wodą jest najwięcej kolorowych kite'ów.