Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Loteria fantowa, wystawa gadów, ognisko i grill oraz wystawa motocykli Harley-Davidson. Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Szczecinie zorganizował drugą edycję festynu lokalnego dla swoich podopiecznych i sąsiadów.

Dla każdego kto przyszedł do ogrodu na tyłach DPS-u, czekała muzyka country, zawody dla najmłodszych czy pokaz policji konnej.



- Tatuaż-naklejka Johnny'ego Bravo, trzeba mieć jakąś pamiątkę z tej imprezy. - Bardzo fajna atrakcja, jesteśmy zadowoleni i dziękujemy. - Mamy tu panią, która się nami opiekuje. Jestem jej bardzo wdzięczna. Wszędzie nas zaprowadzi, wszystko pokaże. - Planujemy sobie jeszcze porobić zdjęcia przy tych pięknych maszynach - mówią uczestnicy.



Na co dzień DPS "Dom Kombatanta" pomaga osobom, które z powodu wieku, choroby czy niepełnosprawności, nie są w stanie same funkcjonować.