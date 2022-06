Nowe centrum badawcze PUM-u. "Autorskie terapie, dalszy rozwój" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Testowanie najnowszych leków i metod leczenia, badania naukowe nad autorskimi terapiami, aby jak najszybciej mogli z nich korzystać wszyscy pacjenci w regionie - od środy rozpoczyna działalność Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Pieniądze na jego uruchomienie pochodzą z rządowej Agencji Badań Medycznych.



Rektor PUM-u Bogusław Machaliński podkreśla, że szczecińska uczelnia to jeden z najlepszych ośrodków badawczych w kraju, a nowe Centrum oznacza dalszy rozwój. - Żeby wdrażać nowe, innowacyjne terapie, a nie być tylko odtwórczym i kupować licencje albo to, co inni wymyślili. Żebyśmy sami partycypowali w rozwoju medycyny - dodał Machaliński.



Prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński mówił, że to jeden z 16 nowo utworzonych takich ośrodków w kraju. - Mówimy o innowacyjnych terapiach, które pojawią się w refundacji czy w ogólnym użyciu za klika czy kilkanaście lat, a właśnie w Centrum Wsparcia Badań Klinicznych one będą dostępne już - podkreślił Sierpiński.



Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki zwracał uwagę na wsparcie rządu, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom regionu. - To słowo, moim zdaniem, jest absolutnie kluczowe: bezpieczeństwo zdrowotne - podkreślił Bogucki.



Utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych PUM-u to koszt 8,5 miliona złotych.