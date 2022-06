Kłopot dla mieszkańców i hotelarzy w Pobierowie

Lokalizacja lunaparku w Pobierowie, źródło: geoportal360.pl

Nielegalne wesołe miasteczko powstaje w Pobierowie, mieszkańcy i hotelarze protestują, służby są bezradne.

Sezonowy lunapark powstaje na dużej, niezagospodarowanej działce, a nasza okolica to głównie domy jednorodzinne i niewielkie pensjonaty, boimy się przede wszystkim hałasu - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" jeden z protestujących, pan Krzysztof. - Znamy ten lunapark, bo w poprzednich latach był ulokowany w zupełnie innej części miejscowości. To są niezwykle uciążliwe dźwięki, od kolejki górskiej przez różnego rodzaju sprzęty.



To teren prywatny, został wydzierżawiony pod lunapark, plan zagospodarowania nie przewiduje w tym miejscu tego typu inwestycji - mówił komendant Straży Gminnej w Rewalu Paweł Ługowski. - Takiego pozwolenia nie uzyskał pan, który próbuje stawiać tam wesołe miasteczko. To jest samowola budowlana.



Inwestycja będzie w najbliższych dniach skontrolowana - zapowiedział Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Janusz Zaryczański. - Procedura jest dość jasna. Wydaje się postanowienie o wstrzymaniu robót.



Inwestor ma jednak 30 dni na ustosunkowanie się od decyzji powiatowego inspektora, potem może podjąć decyzję o legalizacji, co wydłuży procedury o kolejne tygodnie. W praktyce oznacza to, że inwestycja będzie przez sezon działać nielegalnie.