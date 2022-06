Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Komunikacja miejska w Szczecinie od poniedziałku czeka kolejna rewolucja. Wszystko to z powodu udostępnienia przebudowanych tras torowych na placu Rodła i pętli Dworzec Niebuszewo.

To jednak nie koniec prac - nadal będą trwały od placu Rodła do ronda Giedroycia. Trójka dojedzie z osiedla Zawadzkiego do Dworca Niebuszewo. Na swoje trasy wrócą 5 i 11. Tylko do placu Rodła dojedzie od poniedziałku zastępcza linia autobusowa 812.