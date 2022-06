Krzystek: nigdy nie zagwarantujemy mieszkańcom, że podtopienia się nie wydarzą

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Miasto robi co może żeby poprawić sytuację, ale gwarancji, że podtopienia się nie powtórzą - nigdy nie będzie. Tak prezydent Szczecina komentuje obawy mieszkańców Krzekowa i Bezrzecza, którzy obawiają się, że znów ucierpią z powodu nawałnic.

Rok temu duża część tych osiedli znalazła się pod wodą z powodu ulew. Mieszkańcy zarzucali urzędnikom, że do tej pory nie zrobili niczego, żeby zapobiec powtórce takiej sytuacji.



Piotr Krzystek w "Rozmowach pod Krawatem" powiedział, że trwają wytyczne dotyczące m.in. udrożnienia rowów melioracyjnych. Podkreślił jednak, że zalania mogą się i tak powtórzyć.



- Będą się takie sytuacje zdarzały dlatego, że zdarzają się sytuacje nawalne i żadna instalacja tego nie wytrzyma, wiemy to. To jest w całej Polsce i na Świecie. Jeżeli deszcz przekracza pewne parametry, nigdy nie zagwarantujemy mieszkańcom, że podobna sytuacja gdzieś się nie wydarzy - mówi Krzystek.



Krzystek podkreślił, że za stan rowów melioracyjnych odpowiada nie tylko miasto, ale też spółka Wody Polskie.