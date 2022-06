Ponad cztery miliony złotych kosztować będzie remont zabytkowego młyna w Trzebiatowie.

W ramach prac w jednym z budynków przyległych do młyna powstanie kawiarnia, znajdą się tam też pokoje do wynajęcia. Powstanie również muzeum młynarstwa, a cały teren wokół będzie zagospodarowany.



Władze miasta podpisały już umowę z firmą, która zajmie się renowacją kompleksu z mniej więcej 1927 r. Prace mają potrwać do października przyszłego roku.