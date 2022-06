Śmierć dziecka w rozgrzanym aucie. Prokuratura wszczęła postępowanie

Prokuratura wszczęła postępowanie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka w Szczecinie. Na razie śledczy nie postawili nikomu zarzutów.

Chodzi o półtorarocznego chłopca, który zmarł w rozgrzanym samochodzie. Jego matka rano zostawiła starsze dziecko w przedszkolu i pojechała do pracy. Zapomniała o młodszym synu na tylnym siedzeniu, którego miała odwieźć do żłobka.Dopiero po godz. 17:00, kiedy chciała go odebrać z placówki zorientowała się, że dziecko zostało w aucie. Mimo reanimacji służb, chłopca nie udało się uratować. Prokuratura zdecydowała także o przeprowadzeniu sekcji zwłok.